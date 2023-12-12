​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці

"Це - і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі бі сі.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це - і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей... Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - розповів секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов сказав: "Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей".

Саме тому, за його словами, мистецтво військових у такій ситуації - досягти перемоги.

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7 грудня заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua.

Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.

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