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​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці

"Це - і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей".

​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі бі сі.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це - і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей... Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - розповів секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов сказав: "Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей".

Саме тому, за його словами, мистецтво військових у такій ситуації - досягти перемоги.

Як українська влада хоче залучити до війська більше людей

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

  • Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
  • У листопаді глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
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