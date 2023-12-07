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Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони співпрацюватиме із ще одним сервісом пошуку роботи

У відомстві зазначили, що це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Зокрема, раніше Міноборони почало співпрацювати із сервісом Work.ua.

Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони співпрацюватиме із ще одним сервісом пошуку роботи
Наталія Калмикова і Валерій Решетняк
Фото: Міноборони України

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку. 

“Дуже приємно, що дедалі більше компаній залучається до нашого спільного проєкту рекрутингу. Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги. Дуже вдячні за таку співпрацю. Ціль у нас одна – перемога!” - наголосила Наталія Калмикова. 

Зазначається, що Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.

“Для нас дуже велика честь доєднатися до цього проєкту. Зараз дуже важливо допомагати створювати в Силах оборони України сучасну систему рекрутингу і бути частиною цього процесу. Ми розуміємо, що Збройні Сили потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики. В цьому ми будемо допомагати всіма можливими силами, адже розуміємо, що зараз усі мають працювати на перемогу”, - наголосив Валерій Решетняк.

  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. ЗСУ потребують багато спеціалістів із цивільними спеціальностями.
  • Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу до Збройних сил України з організацією Lobby X.
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