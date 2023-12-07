Головне за ніч та ранок четверга, 7 грудня: бої під Авдіївкою, атака на інфраструктуру Одещини

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим), повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вночі російські загарбники впродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. "Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - написав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де наші захисники відбили 17 атак.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по пункту управління та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили вертольот, 1 зенітно-ракетний комплекс, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1120 російських окупантів, 18 танків, 26 бронемашин, 21 артсистему. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

В енергосистемі України виник дефіцит через похолодання, повідомляє пресслужба Укренерго.

“В енергосистемі склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні температура нижче прогнозованої. Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання суттєво перевищило прогнозний рівень. Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Президент Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

Причина звільнення не вказується. Також наразі невідомо, чи перейде Веніславський на нову посаду.

Федір Веніславський відомий своїми резонансними заявами щодо мобілізації, заборони військовозобов’язаним жінкам виїжджати за кордон тощо. Днями він анонсував можливість розсилки повісток електронною поштою та рекомендованими листами.

Президент США Джо Байден назвав політичним шантажем блокування республіканцями в Сенаті нової допомоги Україні.

У пості в X він написав, що ставки надто високі, а наслідки будуть надто значними як для політичного "балансування на межі". Йдеться про законопроєкт на понад 105 млрд (запит на які адміністрація Байдена зробила ще в жовтні) щодо виділення безпекової допомоги не лише Україні, а і Ізраїлю, а також на внутрішні американські питання фінансування кордону.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть примусити до своєї крайньої партійної прикордонної політики. Це політичний шантаж, чистий і простий", – сказав він.

Учора цей законопроєкт не зміг набрати необхідних для розгляду 60 голосів. 45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”(загалом у США 100 сенаторів). Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.

Посол України в США Оксана Маркарова у дописі в Facebook пояснила, що це не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту голосування найближчим часом.

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