США надали Україні технічні дані для виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM

Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва зброї.

Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

Про це йшлося під час американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні, повідомили у Білому домі.

Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, на заході йшла мова про збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

“Заява про наміри посилює співпрацю між Сполученими Штатами та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через системи”, − зазначила американці.

Відомо, що США вже надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM. Передбачена модернізація старих систем протиповітряної оборони України з використанням західних боєприпасів.

“Паралельне виробництво цих систем в Україні та Сполучених Штатах дозволить Києву зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО”, − йдеться у повідомленні.

Вашингтон зазначає, що Державний департамент планує надіслати радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України для прискорення переходу Києва до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі.

Окрім того, США створили міжвідомчу команду, що складається з представників Державного департаменту, Міністерства оборони та торгівлі, яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів, які шукають вказівок щодо потенційних угод та експортних вимог для ОПК України.

“Ці початкові результати не лише розширять співпрацю між США та Україною та забезпечать Україну спроможністю, необхідною для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі, а й підтримають довгострокове економічне відновлення та захист України”, − додали у Білому домі.

Що відомо про FrankenSAM

У жовтні американська газета The New York Times написала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу «земля-повітря» західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка поєднує передові ракети "земля-повітря" західного калібру з переобладнаними пусковими установками чи радарами радянських часів, які українські сили вже мають. Два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони – один, що поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, а інший – радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder – були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і призначені для буде доставлено в Україну цієї осені, повідомили чиновники.

FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зараз вони є частиною імпровізованої системи наземного запуску, яка допоможе пришвидшити протиповітряну оборону України.

Представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону заявив, що випробування такої системи, проведені у жовтні на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, завершилися успішно. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.

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