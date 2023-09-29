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Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів

Ці компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінуванні.

Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів
Фото: Міноборони Франції

Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів під час візиту делегації на чолі з міністром оборони Себастьєном Лекорню.

Про це йдеться на сайті Міноборони Франції.

Компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінуванні.

Лекорню, який прибув прибув до Києва у четвер, 28 вересня, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним.

Із французьким міністром прибули представники двадцяти французьких компаній. Вони підписали контракти, листи про наміри і меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва.

Ця поїздка, зазначає французьке Міноборони, стала частиною першого Форуму оборонних індустрій.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи нині на форумі, заявив, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю" та що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів".

Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що участь у Форумі оборонних індустрій підтвердили 165 компаній з усього світу.

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