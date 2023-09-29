Ці компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінуванні.

Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів під час візиту делегації на чолі з міністром оборони Себастьєном Лекорню.

Про це йдеться на сайті Міноборони Франції.

Компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінуванні.

Лекорню, який прибув прибув до Києва у четвер, 28 вересня, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним.

Із французьким міністром прибули представники двадцяти французьких компаній. Вони підписали контракти, листи про наміри і меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва.

Ця поїздка, зазначає французьке Міноборони, стала частиною першого Форуму оборонних індустрій.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи нині на форумі, заявив, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю" та що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів".

Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що участь у Форумі оборонних індустрій підтвердили 165 компаній з усього світу.