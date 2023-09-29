​Норвегія забороняє в'їзд російським автомобілям

Йдеться про авто, що мають 9 і менше місць.

Норвегія запроваджує обмеження на в'їзд для російських автомобілів, передає телеканал TV2.

Як пояснила міністерка закордонних справ країни Аннікен Хюітфельдт, зареєстровані в Росії легкові автомобілі місткістю 9 і менше місць більше не можуть потрапити до Норвегії.

Щоправда, обмеження не поширюються на транспортні засоби з десятьма та більше сидіннями. Тому кордон, як і раніше, можна перетинати на мікроавтобусах та автобусах через прикордонну станцію Стурскуг.

Винятки зробили для поїздок із гуманітарних причин, серед яких - хвороби, смерть чи похорон.

Нагадаємо, нещодавно державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що Норвегія планує ухвалити рішення щодо обмеження на в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами. Нещодавно Фінляндія офіційно оголосила про заборону на в'їзд російських авто.

До цих пір Норвегія залишалася єдиною державою шенген-зони для громадян РФ, які хотіли вільно подорожувати Європою.