Російський "Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу

За три десятиліття своєї історії “Газпром” не скорочував виробництво настільки стрімко.

Російський монополіст “Газпром” переживає рекордний у своїй історії обвал видобутку природного газу після втрати європейського ринку, куди до війни йшло до третини сировини, яку добувала компанія, повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані компанії.

За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.

За три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко. Так, 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи, «Газпром» урізав видобуток на 16%, а після розвалу СРСР — лише на 12% (у період із 1992 по 1998 рік).

Фактично продаж газу на внутрішній ринок і за кордон виявився ще нижчим — 166 млрд кубометрів за 6 місяців, що на 27% менше, ніж роком раніше.

"Зниження видобутку газу групи пов'язане з прийняттям у низці країн політично вмотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу", - пояснює "Газпром" у звіті.

Маючи найбільші на планеті запаси газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, Росія виявилася без можливості його продавати після того, як Кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати постачання «у рублях», а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум.

І хоча влада плекає надію розгорнути газові потоки на схід і створити «газовий хаб» у Туреччині, насправді діти зайвий газ просто нікуди: близько 90 млрд кубометрів щорічного видобутку залишилося без покупців.

Китай, згідно з планом експлуатації газопроводу «Сила Сибіру», придбає цього року 22 млрд кубометрів газу — у 7 разів менше, ніж до війни імпортував Євросоюз. А пропозиція Путіна наростити прокачування до 100 млрд кубів, озвучена на зустрічі із Сі Цзіньпіном у Кремлі, залишилася без відповіді. Замість нової російської труби, одне будівництво якої займе не менше п'яти років і коштуватиме мільярди доларів, Китай дав добро проекту газопроводу з Туркменії.

За підсумками другого півріччя 2022 року "Газпром" отримав 1,2 трлн рублів чистого збитку. У січні-червні 2023 року компанії вдалося вийти на прибуток (296 млрд рублів), який, втім, виявився в 5 разів нижчим за минулорічний і компенсував лише одну шосту від накопичених втрат.

Понад рік «Газпром» живе в режимі касового розриву, коли надходження на рахунки не покривають відтоку, і змушений витрачати запаси готівки, щоб сплатити витрати. "Грошова подушка" компанії за період з липня 2022 року по липень 2023-го "здулася" втричі - з 2 до 0,7 трлн рублів.

Щоб залатати бюджет газової монополії, російська влада планує рекордне за 11 років підвищення газових тарифів для населення: з липня 2024 року їх буде збільшено на 11,2%, а з липня 2025 року — ще на 8,2%. Нагромадженим підсумком за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а з початку війни — на 34%: торік тарифи індексували двічі — на 3% у липні та на 8,5% у грудні. 2023 року індексація не проводилася.

Минулого року «Газпром» продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубів — мінімальний обсяг з останніх років Радянського Союзу. А цього року його експорт до Європи впав до рівнів брежнєвського застою — 12 млрд. кубометрів у першій половині року.

Видання зазначає, що навіть у гіпотетичному сценарії, коли війна закінчується, режим Путіна руйнується, а Москва намагається нормалізувати відносини із Заходом, повернутися на європейський газовий ринок буде непросто, вважає Катерина Філіппенко, голова нафтогазових досліджень у Wood Mackenzie: «Росія порушила довіру бізнесу та урядів у Європі. І потрібен час, щоб заново вибудувати цю довіру та повернутися з будь-якими додатковими обсягами (газу)».

Нагадаємо, весною цього року "Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%. Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

На початку березня агентство Reuters повідомило, що Росія збирається законсервувати пошкоджені газопроводи Nord Stream. Це пов’язано з тим, що Москва не бачить перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому.