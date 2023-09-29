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Суд у Сербії засудив ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова до року позбавлення волі

Його визнали винним у відмиванні грошей.

Суд у Сербії засудив ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова до року позбавлення волі
Андрій Наумов
Фото: radiosvoboda.org

Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Сьогодні, 29 вересня, суд першої інстанції виніс вирок, за словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

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“Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії”, – заявив Петрович.

Також адвокат повідомив, що очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію Андрія Наумова.

Андрій Наумов перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року. Під час судових засідань у Сербії він заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Нагадаємо, Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був заарештований громадянин Німеччини Александар Акст, а в автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

Раніше повідомлялось, що колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ.

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