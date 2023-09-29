Суд у Сербії засудив ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова до року позбавлення волі

Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Сьогодні, 29 вересня, суд першої інстанції виніс вирок, за словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

“Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії”, – заявив Петрович.

Також адвокат повідомив, що очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію Андрія Наумова.

Андрій Наумов перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року. Під час судових засідань у Сербії він заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Нагадаємо, Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був заарештований громадянин Німеччини Александар Акст, а в автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

Раніше повідомлялось, що колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ.