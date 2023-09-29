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Швейцарія виділила 100 млн франків Україні на розмінування

Програма підтримки розрахована на чотири роки.

Швейцарія виділила 100 млн франків Україні на розмінування
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Федеральна рада Швейцарії 29 вересня затвердила пакет допомоги Україні в розмірі 100 мільйонів франків для розмінування цивільних та сільськогосподарських територій, а також для надання допомоги у відновленні країни. 

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Програма підтримки розрахована на чотири роки - з 2024 по 2027 роки.

В уряді зазначили, що Швейцарія має передовий досвід протимінної діяльності. У Женеві розташований Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування, який за останнє десятиліття надав нашій державі допомогу в навчанні фахівців, стратегічну підтримку та технічні консультації. 

Нині в Україні діє невелика кількість організацій із розмінування. Серед них — Швейцарський фонд розмінування (FSD), який веде діяльність на Донеччині й Луганщині. Також країна має низку виробників техніки для розмінування.

Швейцарія вже бере участь у гуманітарній протимінній діяльності в Україні. Загалом 15,2 мільйона швейцарських франків було виділено на 2022 та 2023 роки.

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Нагадаємо, влітку цього року Швейцарія виділила щонайменше 18 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні. Влада країни анонсувала надання Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

Крім того, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс затвердив виділення додаткових 5,5 млн швейцарських франків на ремонт та реконструкцію близько 30 шкіл в Україні. 

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