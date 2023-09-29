Китай забере всіх своїх панд із зоопарків США, - Bloomberg

Китай планує повернути всіх своїх панд, які зараз живуть у зоопарках у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Три панди з КНР, зокрема, живуть в Національному зоопарку Вашингтона. Їх планують повернути в Китай до грудня цього року, після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи.

Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди – Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс – або вже віддали панд або ж повернуть їх до кінця наступного року.

Зазначається, що Китай вважає панд національним надбанням, втім причина повернення не лише в цьому. Однією з версій повернення тварин є те, що в Китаї будують власну мережу національних парків, де хоче утримувати й розводити панд.

Однак, існує і політична версія щодо повернення тварин. Видання нагадало, що перші панди приїхали в США після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році.

Нагадаєм, вважається, що Пекін веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам.

У 2012 році Китай позичив французькому зоопарку двох панд на 10 років. А в 2018 - позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.

У липні 2017 року Китай подарував Німеччині двох маленьких панд "на знак дружби і зміцнення німецько-китайських відносин".