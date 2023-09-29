"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
ГоловнаСвіт

Китай забере всіх своїх панд із зоопарків США, - Bloomberg

Пекін давно веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам.

Китай забере всіх своїх панд із зоопарків США, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Китай планує повернути всіх своїх панд, які зараз живуть у зоопарках у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Три панди з КНР, зокрема, живуть в Національному зоопарку Вашингтона. Їх планують повернути в Китай до грудня цього року, після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи.

Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди – Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс – або вже віддали панд або ж повернуть їх до кінця наступного року.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що Китай вважає панд національним надбанням, втім причина повернення не лише в цьому. Однією з версій повернення тварин є те, що в Китаї будують власну мережу національних парків, де хоче утримувати й розводити панд.

Однак, існує і політична версія щодо повернення тварин. Видання нагадало, що перші панди приїхали в США після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році.

Нагадаєм, вважається, що Пекін веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам.

У 2012 році Китай позичив французькому зоопарку двох панд на 10 років. А в 2018 - позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.

У липні 2017 року Китай подарував Німеччині двох маленьких панд "на знак дружби і зміцнення німецько-китайських відносин".

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies