Сейм Латвії схвалив план закриття російських редакцій LTV і LR

Російські редакції цих ЗМІ будуть закриті з 2026 року.

Сьогодні, 28 вересня Сейм Латвії переважною більшістю голосів підтримав Концепцію національної безпеки. Вона, зокрема, передбачає заборону громадським ЗМІ - Латвійському телебаченню та Латвійському радіо - з 2026 року мовити російською мовою.

Про це повідомляє RUS.LSM.

Зазначається, що проти цієї концепції виступили Рада з громадських електронних ЗМІ, Латвійське телебачення та Латвійське радіо. Вони закликали переглянути ту частину документа, яка стосується інформаційного простору та передбачає заборону для LTV та LR на створення та поширення контенту російською мовою.

"За" Концепцію проголосували 68 парламентарів, "проти" були 10 депутатів, ще 8 не голосували.

На думку LTV і LR ця ідея прямо суперечить зміцненню безпеки інформаційного простору країни.

Нагадаємо, Служба держбезпеки Латвії зверне увагу на жителів країни, які за нинішніх обставин вирішили поїхати до Росії, щоб розпочати навчання у вищих навчальних закладах.