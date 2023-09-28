Майже 50 "алмазних" компаній Росії потрапили до переліку кандидатів на санкції, - НАЗК

У 2022 році Росія експортувала алмазів на понад $3,8 млрд.

Національне агентство з питань запобігання корупції вносить до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Більшість із цих компаній пов’язані з найвідомішою російською групою алмазовидобувних компаній - АК "Алроса". Вона посідає провідну позицію у світі за обсягом видобутку цього дорогоцінного каміння. Основна діяльність зосереджена в Якутії, а також в Архангельській області та Африці. "Алроса" контролює понад 90% видобутку алмазів у РФ, а прогнозні запаси корпорації становлять близько однієї третини загальносвітових.

Компанія вже перебуває під санкціями України та багатьох країн, однак пов’язані з нею компанії продовжують працювати на світовому ринку алмазів.

У 2022 році Росія експортувала алмазів на понад 3,8 млрд доларів США. Ці кошти поки дозволяють продовжувати фінансувати ведення війни проти України та утримувати РФ свою економіку. Крім цього, «Алроса» надає підтримку збройним силам агресора, а самі алмази використовуються росією, серед іншого, для обходу санкцій.

Окремі країни санкційної коаліції заборонили імпорт російських алмазів, але поки заборона поширюється лише на необроблене каміння. Після обробки в третіх країнах (здебільшого Індія та КНР) російські діаманти отримують статус "змішаних" та можуть безперешкодно постачатися на ринки країн G7.

"Важливо не просто якнайшвидше ввести повну заборону на імпорт російських алмазів та діамантів країнами санкційної коаліції, а й забезпечити ефективну систему ідентифікації та відстеження походження діаманта, щоб мінімізувати шляхи для обходу Росією такої заборони", - наголосили в НАЗК.

Індія, ОАЕ, Бельгія – три найбільші хаби, де сьогодні російські алмази можуть перетворюватися у "змішані" діаманти. США, КНР, ЄС – найбільші їх споживачі.

"Кривавим діамантам немає місця на світовому ринку. Етичне споживання як ніколи актуальне питання для діамантової галузі. НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України та іншим відповідальним органам пропозиції щодо застосування санкцій проти «алмазних» компаній РФ" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні видання Bloomberg повідомляло, що країни "Групи семи" погодяться працювати разом над відстеженням російських алмазів, але не вводитимуть повну заборону на прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням. Попередні спроби накласти санкції на російське коштовне каміння в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце.

Одна з держав-членів G-7, яка припинить весь імпорт російських алмазів, − це Велика Британія.