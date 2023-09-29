Крім того, з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не пропускають транспортні засоби з російськими номерами на територію країни.

Литва зобов'язала власників автомобілів із російськими номерами вивезти їх із Євросоюзу протягом пів року.

Про це повідомляє литовська митниця.

З 11 вересня 2023 року митні органи Литви не пропускають транспортні засоби з російськими номерами на територію Литви через пости митного прикордонного контролю. Литва запроваджує імпортні обмеження після роз’яснення Європейської комісії про те, що обмеження також забороняють імпорт будь-яких транспортних засобів, зареєстрованих у Росії та мають російські номерні знаки, навіть для тимчасового використання. Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від національності їх власника чи водія.

Виняток поширюється на громадян Російської Федерації, які прямують транзитом до Калінінградської області або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих у Росії з документом про спрощений транзит (FTD). Такий транзит через територію Литви не може перевищувати 24 години. Під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. У разі відсутності власника в автомобілі, транспортний засіб не пропускається на територію Литви.

Митний департамент повідомляє, що транспортні засоби з російськими номерними знаками, які в'їхали в Литву до 11 вересня 2023 року, повинні залишити Литву та всю територію Європейського Союзу протягом 6 місяців з дати прибуття.

Ввезення транспортних засобів пов'язують зі спробами обійти міжнародні санкції проти Росії. До цієї категорії транспортних засобів належать легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць. Митні органи Литви хочуть застерегти громадян від купівлі та імпорту автомобілів, зареєстрованих у Росії або російського походження.

Особи, які порушують положення нормативно-правових актів, несуть відповідальність, яка передбачає штраф та/або конфіскацію транспортного засобу.

Нагадаємо, Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою.