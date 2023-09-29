З Карабаху евакуювалися понад 70% відсотків вірмен, які там жили

Люди втікають на територію Вірменії через побоювання репресій з боку Баку.

Станом на сьогодні щонайменше 84 700 осіб евакуювалися на територію Вірменії з регіону Нагірний Карабах.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд Вірменії.

За офіційними даними, загалом там жили 120 000 вірмен.

Хоча Азербайджан пообіцяв поважати права етнічних вірмен у регіоні та відновити постачання продовольства, медикаментів та палива після 10-місячної блокади, більшість місцевих жителів через страх репресій вирішили виїхати до Вірменії.

Втеча етнічних вірмен з Карабаху почалася після падіння сепаратистського уряду регіону минулого тижня.

У середині вересня 2023 Азербайджан оголосив у Нагірному Карабасі "антитерористичну операцію", що завершилася згодою Нагірного Карабаху роззброїти свою армію, вивести важку техніку та почати перемовини про інтеграцію з Азербайджаном.

У ході цього загострення в регіоні вбили декількох російських військових, зокрема високого рангу, а у Вірменії спалахнули антиурядові протести.

Нагадаємо, голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024-го "Республіка Арцах" припинить своє існування.

Нагірний Карабах – регіон на Південному Кавказі. Міжнародно визнаний як територія Азербайджану, але там переважає вірменське населення. Територіальні суперечки між країнами тривають після розпаду СРСР, за часів якого регіон був автономною областю Азербайджану.