У нідерландському місті Роттердам студент застрелив трьох осіб, зокрема 14-річну дівчину. Про це пише The Guardian.

32-річного чоловіка заарештували в четвер після стрілянини, яка почалася у квартирі й продовжилася в класі сусіднього медичного центру Erasmus. Стрілок також влаштував пожежі в обох місцях.

Начальник поліції Роттердама Фред Вестербеке повідомив журналістам, що підозрюваний застрелив 39-річну жінку, яка мешкала в його районі, і серйозно поранив її 14-річну доньку. Пізніше дівчина померла від отриманих травм.

Після підпалу будинку жінки озброєний чоловік пішов до університетської лікарні медичного центру, де його жертвою став 46-річний викладач. Підозрюваного затримали біля лікарні. Він виявився студентом того ж медичного вишу.

Головний прокурор Роттердама Х'юго Гілленаар повідомив журналістам, що мотиви нападника ще не встановлені, додавши, що інцидент, ймовірно, був “цілеспрямованим нападом”.

Фото: EPA/UPG

Підозрюваного вже заарештовували у 2021 році за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами.

Рівень злочинності в Нідерландах низький, хоча останнім часом у країні спостерігається сплеск стрілянини, що зазвичай пояснюється зведенням рахунків наркоугрупованнями-суперниками. У 2019 році троє людей загинули в трамваї в Утрехті.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у серпні в Ірані четверо людей загинули під час стрілянини у мечеті. Теругрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку.