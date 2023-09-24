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У Косові сталася стрілянина між невідомими нападниками і поліцією, є загиблі

Загинув один поліцейський і троє зловмисників. Ще троє правоохоронців поранені. 

У Косові сталася стрілянина між невідомими нападниками і поліцією, є загиблі
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уночі 24 вересня в одному із сіл Косова - Баньска - сталася стрілянина між поліцією і кількома десятками невідомих нападників, які в'їхали у населений пункт на бронетехніці, передає Reuters.

У результаті зіткнення загинув один поліцейський і троє зловмисників. Ще троє правоохоронців поранені. Решта нападників закрилися у сербському монастирі, де перебували монахи і паломники.

Наразі невідомо, хто спровокував конфлікт. Тим часом прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Косова звинуватили в напад "злочинців, яких фінансує Сербія".

Єпархія, до якої належить монастир, повідомила, що озброєні люди рухаються по його території, час від часу чутні постріли. 

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Сербії та Косову необхідно укласти угоду щодо відновлення відносин до того, як їхні союзники перемикнуть увагу на вибори в США та Європейському Союзі.

Влітку до Косова почали прибувати підкріплення НАТО після того, як під час сутичок 30 миротворців KFOR отримали поранення.

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