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Дуда назвав правильною заборону на імпорт українського зерна

Водночас він обіцяє забезпечити транзит.

Дуда назвав правильною заборону на імпорт українського зерна
Фото: EPA/UPG

Польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни, тож ембарго на українське зерно – правильне рішення.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує PAP.

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

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Нагадаємо, Польща після 15 вересня заявила, що продовжує заборону імпорту українського зерна попри рішення Єврокомісії. Україна пригрозила арбітражем СОТ і тим, що найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Напередодні МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС підіграють Росії, перетворюючи зерно на трилер. Українське Міністерство закордонних справ згодом закликало Польщу "відкинути емоції" та наголосило, що Україна запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

Також Дуда заявив, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок "є бічним елементом українсько-польських відносин", тому вона суттєво на них не вплине.

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