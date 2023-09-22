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Суперечка про постачання зерна не вплине на українсько-польські стосунки, – Дуда

"Співпраця з Україною та її підтримка мають історичний характер".

Суперечка про постачання зерна не вплине на українсько-польські стосунки, – Дуда
Фото: Іван Станіславський

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок "є бічним елементом українсько-польських відносин", тому вона суттєво на них не вплине.

Про це пише РАР.

Згідно з повідомленням, цю заяву Дуда зробив сьогодні у Познані під час Конгресу реконструкції України "Спільне майбутнє". Президент Польщі зазначив, що "співпраця з Україною та її підтримка мають історичний характер".

На його думку, допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.

"Я не сумніваюсь, що суперечка щодо постачання зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити", – підсумував Дуда.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні. Ці слова пролунали на тлі загострення напруженості між Києвом та ЄС після того, як Єврокомісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

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Польський президент Анджей Дуда згодом назвав цю цитату вирваною з контексту. За його словами, Моравецький сказав, що Польща не буде передавати Україні те нове озброєння, яке придбала для своєї армії. Натомість виконувати старі контракти з Україною про постачання озброєння – буде.

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