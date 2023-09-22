Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни

У МОУ очікують, що оновлені виплати вже нараховуватимуть за вересень. Точніше, у жовтні.

Міністерство оборони наразі вносить зміни в наказ №260, ухвалені Кабінетом міністрів у серпні щодо виплат окремим категоріям військовослужбовців. Про це LB.ua повідомив Олег Рогаль, начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки МОУ.

У міністерстві очікують, що оновлені виплати вже нараховуватимуть за вересень. Точніше, у жовтні.

"Скоріш за все, залежить від того, скільки наказ буде юстуватися", - повідомив Рогаль.

Крім основних виплат буде також перерахунок і доплата коштів категоріям військовослужбовців, зазначених у документі. Рахуватимуть від 1 червня.

Нагадаємо, 28 червня Верховна рада ухвалила законопроєкт №9342 щодо внормування виплат військовослужбовцям, його підписав президент.

9 серпня Уряд проголосував за постанову № 836, яка вносить зміни до постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року.

Докладніше про історію довкола цього читайте в тексті "Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть"

Цими документами підвищили доплати таким категоріям військовослужбовців:

курсантам, які після скасування виплат у 30 000 грн залишилися лише зі стипендією в 500 грн. Змінили на 2 350 грн;

строковикам, які з лютого 2023-го залишилися із зарплатою 450 грн на місяць. Їм додали виплати ще 6 000 грн. Щоб у підсумку вийшла мінімалка;

обмежено придатним військовослужбовцям, які внаслідок поранення виведені за штат. Після скасування 30 000 вони залишалися з виплатами 700–800 грн на місяць. Призначили 20 100.

інструкторам з навчальних центрів. Їм до щомісячної зарплати 20 100 додали виплати від 15 000 грн до 30 000 грн. Щоправда, ще незрозуміло, як саме вирішуватимуть, кому скільки платитимуть.

Військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки МОУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту отримуватимуть доплати в 100 000, 50 000, 30 000 відповідно до днів участі у бойових діях чи виконанні бойових (спеціальних) завдань в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.

Тим часом у Міноборони нагадують, що діє "гаряча лінія" 0 800 500 442, куди військовослужбовців можуть звернутися з питаннями, виплат це теж стосується.

За правовою допомогою і з запитаннями військовослужбовці можуть звернутися до громадської організації "Юридична сотня".