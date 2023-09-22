У Краснодарському краї заявили про збиття безпілотника

Два дні тому в Сочі горів паливний резервуар біля аеропорту, що теж повʼязали з атакою безпілотника.

У Туапсе Краснодарського краю, що в понад 1200 км від України, заявили про збиття безпілотника. Росіяни стверджують, що поранених та збитків немає, пише проєкт Радіо Свободи "Кавказ Реалії".

Згідно з російськими заявами, ППО працювала в 4:30 і 4:35 ранку. Що було ціллю атаки – не повідомляється.

У Туапсе розташовано порт та нафтопереробний завод. НПЗ в інших російських регіонах зазнавали атак безпілотників і раніше.

Тільки за травень 2023 у Краснодарському країн було щонайменше сім атак безпілотників по НПЗ. "Кавказ Реалії" звертає увагу, що повідомлення про атаки по півдню Росії пропаганда воліє замовчувати.

Нагадаємо, два дні тому в Сочі, що в 1300 км від України, загорівся паливний резервуар "Роснафти" біля аеропорту. Місцеві заявляли, що це наслідок удару БпЛА.