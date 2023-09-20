У Сочі загорівся паливний резервуар біля аеропорту, а в Тверській області БпЛА впав на хімзавод

У Сочі вранці середи загорівся резервуар із паливом "Роснафти", розташований біля аеропорту. Влада регіону заявила, що горіли 96 квадратних метрів.

Причини загоряння поки не озвучують, але однією з версій російські ЗМІ назвали удар безпілотника. Росіяни стверджують, що загиблих та поранених немає.

Від Сочі до України – понад 1300 кілометрів.

У Тверській області тим часом повідомили про "падіння БпЛА" на територію Редкінського хімічного заводу, що виробляє продукцію для авіагалузі. Це вже другий за тиждень інцидент з безпілотниками для цього заводу.