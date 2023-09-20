Зеленський запропонував створити зернові хаби

Наприклад, хаби можна створити у африканских портах.

Світ має всі необхідні ресурси для того, щоби розв’язати всі проблеми і водночас підштовхнути глобальний розвиток.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час виступу на Саміті цілей сталого розвитку.

“Україна пропонує дуже чіткі дії. Аби запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад, у портах Африки”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна вже почала переговори про забезпечення таких можливостей.

Президент України подякував партнерам, які допомогли доставити 32 млн тонн продовольства в країни Глобального півдня та інших регіонів.

Також Зеленський наголосив - Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки.

“Україна в умовах війни демонструє чудові результати, світ в умовах співпраці може зробити набагато більше. Не говорити, не чекати - дії змінюють світ, дії втілюють цілі в життя. І те, яке життя нам потрібне, залежить тільки від нас самих”, - сказав голова держави.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив РФ у спробі використати дефіцит продовольства як зброю в обмін на визнання окупації захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю, зазначив президент України.