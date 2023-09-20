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Українські бійці дронами знищили три човна з росіянами на Херсонщині

Росіян знищили укранськими дронами “Буцефал”.

Українські бійці дронами знищили три човна з росіянами на Херсонщині
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Бойову місію виконали спецпризначенці ЦСО “А” СБУ за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва “Буцефал” від компанії Ескадрон.

Ці безпілотники для Армії дронів придбали партнери.

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“Крім того, під час місії безпілотником протестували українську розробку — автономну бойову частину з вибухівкою. І, як бачите, випробування пройшли успішно”, - написав Федоров. 

Міністр пообіцяв згодом надати більше деталей.

Нагадаємо, видання The Guardian з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель "Самум" у Криму. Вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков". Згодом віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту.

До цього СБУ і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії – тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

До того ж у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.

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