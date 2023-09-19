Польща підтримує створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, - Дуда

Польща підтримує ідею створення спеціального трибуналу, який розглядатиме питання російських воєнних злочинів проти України.

Про це президент Анджей Дуда заявив у вівторок, 19 вересня, на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Логіка завойовника, переділ кордонів за рахунок сили, ігнорування закону, відмова українському народу у праві на існування – усе це має припинитися. Ця жорстока війна (що її розв’язала Росія - ред.) також має завершитися. Вона не повинна переформатуватися у «заморожений» конфлікт. А цього можна досягнути лише за рахунок відновлення у повному обсязі територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних її кордонів", - сказав Дуда.

Він заявив, що Польща вимагає дотримання принципу неділимості кордонів. Це є базовим компонентом міжнародного правопорядку.

"Сьогодні жертвою стала Україна, а завтра може стати кожен з нас, якщо ми не будемо слідувати цим правилам і постійно забезпечувати дотримання міжнародного права. Коли воєнні злочини або злочини проти людяності замовчуються чи про них забувають, це створює почуття безкарності серед тих, хто їх вчиняв. Це дозволяє послідовникам та імітаторам, які слідують за диктаторами, вчиняти такі злочини і намагатися домінувати та вершити долю держав та народів. Воєнні злочини на території України – це яскравий тому доказ", - додав президент.

За його словами, Польща залучена до ініціатив, які мають забезпечити відповідальність Росії за порушення норм міжнародного права. Зокрема, Польща підтримує ідею створення спеціального трибуналу.

Нагадаємо, що Польща побудує паркан упродовж усього кордону з Калінінградською областю Росії.

Також Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, з 17 вересня забороняє в'їзд авто з російськими номерами.