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Росіяни обстріляли Золочівську громаду Харківщини, є поранений

Значно пошкоджено приватний будинок.

Росіяни обстріляли Золочівську громаду Харківщини, є поранений
Фото: United24

Російські окупанти завдали удару по Золочівській громаді Харківщини.

Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, близько 17.00 20 вересня війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Перовське. 

У результаті був поранений чоловік. Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформацію щодо інших руйнувань уточнюють.

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Нагадаємо, нині російські військові майже протягом години вели обстріл прикордонного села Одноробівка в Золочівській громаді. 

Крім того, під обстріл потрапила Білозерка Херсонської області, постраждав 23-річний чоловік.

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