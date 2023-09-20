Росіяни обстріляли Золочівську громаду Харківщини, є поранений

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Російські окупанти завдали удару по Золочівській громаді Харківщини.

Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, близько 17.00 20 вересня війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Перовське.

У результаті був поранений чоловік. Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформацію щодо інших руйнувань уточнюють.

Нагадаємо, нині російські військові майже протягом години вели обстріл прикордонного села Одноробівка в Золочівській громаді.

Крім того, під обстріл потрапила Білозерка Херсонської області, постраждав 23-річний чоловік.