Отримали підозри заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат, яких звинувачують в незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаного.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані тривалий час незаконно утримували у напівпідвальному приміщенні, морили голодом, били та вчиняли інші протиправні дії щодо військовозобов’язаного. Таким чином вони намагалися змусити потерпілого "добровільно" пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації.

Фото: Офіс Генпрокурора

Зловмисники завдали чоловікові тілесні ушкодження, а також погрожували зброєю.

Підозрюваних затримали. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту у військкоматі Самбора на Львівщині. Це сталося після того, як на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Опісля стало відомо, що подія сталася у ТЦК м. Самбір.

Раніше ДБР заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.