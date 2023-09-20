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Співробітники Самбірського військкомату Львівщини, які утримували і катували чоловіка, отримали підозри

Військовозобов’язаного намагалися змусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу.

Співробітники Самбірського військкомату Львівщини, які утримували і катували чоловіка, отримали підозри
Фото: скриншот відео

Отримали підозри заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат, яких звинувачують в незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаного.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані тривалий час незаконно утримували у напівпідвальному приміщенні, морили голодом, били та вчиняли інші протиправні дії щодо військовозобов’язаного. Таким чином вони намагалися змусити потерпілого "добровільно" пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації.

Фото: Офіс Генпрокурора

Зловмисники завдали чоловікові тілесні ушкодження, а також погрожували зброєю.

Підозрюваних затримали. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

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Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту у військкоматі Самбора на Львівщині. Це сталося після того, як на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Опісля стало відомо, що подія сталася у ТЦК м. Самбір.

Раніше ДБР заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

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