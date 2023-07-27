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Керівник Рівненського обласного ТЦК побив битою підлеглого

Полковник та підполковник побили водія стрілецької роти однієї із військових частин начебто за те, що той планував доповісти про їхні порушення під час служби.

Керівник Рівненського обласного ТЦК побив битою підлеглого
Фото: скріншот

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про викриття керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення "виховних заходів" у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

26 липня 2023 працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин.

Посадовця затримано. Йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Військовослужбовця також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав невтішними результати перевірки воєнкомів. Він сказав, що "комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства”. 

Тим часом НАЗК упродовж трьох місяців перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність. Йдеться про сотні керівників центрів комплектування.

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