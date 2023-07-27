В Одесі знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетної атаки 23 липня

в Одесі кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в ніч на 23 липня збільшилася до двох осіб.

Про це повідомляє Телеграм-канал Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій", - йдеться в повідомленні.

Особа загиблої встановлюється.

Нагадаємо, 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Повідомлялося про одного загиблого. Ще 22 людини отримали поранення.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення, а також пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.