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У Раді зареєстровали законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

Депутати готуються розглянути повернення е-декларування, яке після початку воєнного стану стало для посадовців і депутатів необовʼязковим.

У Раді зареєстровали законопроєкт про відновлення декларування для чиновників
Фото: LB.ua

Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Відповідний законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 26 липня.

Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос").

Нагадаємо, раніше Арахамія звинуватив лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко в бойкоті роботи, аби не встигнути проголосувати за відновлення декларування.

Як повідомлялося, Рада готується розглянути повернення е-декларування, яке після початку воєнного стану стало для посадовців і депутатів необовʼязковим. 

У Нацагентстві зі запобігання корупції говорили, що Україна взяла на себе зобов’язання відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Меморандум з МВФ передбачає, що відповідний закон має бути ухвалено до кінця липня 2023 року.

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