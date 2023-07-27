Всю ніч російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів.

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі освітнього закладу, церкви, адмінбудинку, компанії зв'язку та пошту, а також два двоповерхові будинки і господарську споруду, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Усю ніч російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів. Майже три десятки снарядів із важкої артилерії влучили в Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади", - написав Лисак.

Крім перерахованих вище пошкоджених інфраструктурних об'єктів, унаслідок атаки постраждали також лінії електропередачі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

"Які ще руйнування заподіяв ворог - з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстежувати територію. Люди не постраждали", - зазначив голова ОВА.

За інформацією Лисака, росіяни також атакували область безпілотником.

"Але захисники з ПВК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "шахед", - підсумував він.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, ввечері 26 липня українські оборонці збили над Дніпропетровською областю ракету російських окупантів.