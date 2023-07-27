Росіяни за вчора били по Херсонській області 40 разів

Протягом минулої доби росіяни 40 разів обстрілювали Херсонську область. Вони випустили 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БпЛА. Жертв та поранених серед цивільних немає.

По Херсону ворог випустив три снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram. "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав авіаудару в районі Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав.