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Росіяни за вчора били по Херсонській області 40 разів

Серед цивільних постраждалих немає. 

Протягом минулої доби росіяни 40 разів обстрілювали Херсонську область. Вони випустили 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БпЛА. Жертв та поранених серед цивільних немає. 

По Херсону ворог випустив три снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.  "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав авіаудару в районі Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав. 

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