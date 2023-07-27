Байден доручив передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні

Президент США Джо Байден видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Про це пише New York Times із посиланням на поінформовані джерела.
За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.
NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.
Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.