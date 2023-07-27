Байден доручив передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні

Американські спецслужби зібрали інформацію про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі України та примусову депортацію дітей.

Президент США Джо Байден видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це пише New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.