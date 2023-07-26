Чому Кримській міст приречений на знищення

Раніше росіяни планували до 1 липня відремонтувати ті ушкодження, які виники на Кримському мосту після першого вибуху на ньому в жовтні минулого року. Після ще одної атаки на Кримській міст, яка сталась 17 липня, окупанти збиралися остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Російський уряд, попри попередні заяви про швидку ліквідацію пошкоджень на Кримському (або так званому Керченському) мосту продовжив терміни ремонту цього мосту до 31 грудня цього року. Таке розпорядження видав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Тепер же вони зсунули терміни ремонту мосту на самий кінець року. Але, судячи із заяв керівників українських силових відомств, реалізувати плани по ремонту мосту і в ці терміни росіянам не вдасться. Оскільки сама логіка витіснення росіян із Криму вимагає того, щоб Кримський міст як надзвичайно важливий для окупантів маршрут не працював.

Так, голова Служби безпеки України Василь Малюк у травні цього року, наголошував, що Кримський міст як логістичний шлях російських військ є законною ціллю для України: «Відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, звичаїв і традицій ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов’язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювалися».

Після нової атаки на Кримській міст 17 липня (яка, за даними джерел, була організована https://lb.ua/society/2023/07/17/565619_ataka_krimskiy_mist-.html СБУ та Військово-морськими силами України) речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко нагадав позицію відомства: норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. А Кримський міст на сьогоднішній день є одним із важливих транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

Так само чітко висловився днями і міністр оборони України Олексій Резніков. В інтерв’ю американському телеканалу CNN він зазначив: Україна продовжить завдавати ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму та по Керченському мосту, який з’єднує півострів з територією РФ. «Усі ці цілі є офіційними цілями, тому що удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців», –сказав він.

У Резнікова запитали, чи є метою України остаточне виведення мосту з ладу. Міністр у відповідь пояснив, що атаки на цей незаконно збудований об’єкт допоможуть зруйнувати логістику ворога: «Це нормальна тактика – руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них».

Таким чином, атака на Кримській міст 17 липня є не одиночним епізодом, а складовою довгострокової стратегії з руйнування логістичних маршрутів ворога на кримському напрямкові. Із паралельним знищенням військового потенціалу угруповання окупантів у Криму.

Підтвердженням чого стали удари минулого тижня. Спочатку по Старокримському полігону у Кіровському районі. Коли внаслідок влучання по території полігону і детонації боєприпасів була перекрита траса «Таврида». А через три дні були знищені нафтобаза та склад боєприпасів російської армії поблизу села Октябрське (Красногвардійського району). Тут розташована військова авіабаза Октябрське, яка була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

Після чого рух Кримським мостом було перекрито. У самому селі Октябрське після вибухів сталася пожежа на залізничній станції Елеваторна. А через потужні вибухи мсцева окупаційна «влада» вирішила зупинити рух Кримською залізницею та евакуювати місцеве населення у радіусі 5 км.

Таким чином, інтенсивність знищення військового потенціалу угруповання окупантів у Криму збільшується. І це завдання об’єктивно вимагає перерізати важливий канал поставок воєнних вантажів цльму угрупованню по Кримському мосту. Що сили оборони України й будуть намагатися зробити вже найближчим часом.