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Голова СБУ Малюк озвучив подробиці підриву Кримського мосту та атаки на російські кораблі у Севастополі

До спецоперацій також долучалися цивільні небайдужі українці.

Голова СБУ Малюк озвучив подробиці підриву Кримського мосту та атаки на російські кораблі у Севастополі
Голова СБУ Василь Малюк
Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у фільмі "Рік. За кадром" озвучив деякі подробиці підриву Кримського мосту та торішньої атаки на кораблі Росії у Севастополі.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні 2022 року була спланованою спецоперацією спецслужби. 

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"Відносно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його", – сказав Малюк.

Він додав, що СБУ проводила спецоперацію разом із Військово-Морськими Силами України. Також до неї долучилися небайдужі цивільні співгромадяни. 

Малюк наголосив, що Кримський міст як логістичний шлях російських військ є законною ціллю для України. 

"Відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, звичаїв і традицій ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов’язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювалися. Кваліфікують вони там по-своєму, як теракт. Ув’язнили більше 20 своїх співгромадян, інкримінують кожному з них певну співучасть", – сказав голова СБУ.

Він зазначив, що ще зарано озвучувати інформацію про деталі спецоперації на широкий загал, аби не надавати росіянам додаткових даних.

Малюк також додав, що представники західних спецслужб відзначають високий професіоналізм СБУ та багато в чому переймають український досвід. 

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, спалахнула пожежа. Спершу російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Згодом під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські медіа отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

В українській розвідці нещодавно заявили, що Кримський міст ще не підірвали, аби дати можливість росіянам втекти з тимчасово окупованого півострова. 

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