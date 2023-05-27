За добу Росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні, - Генштаб ЗСУ

Кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.

Протягом минулої доби, 26 травня, російські окупанти завдали 20 ракетних і 68 авіударів по Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

По Дніпру загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет із С-300/С-400. Тоді вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер", уточнили в командуванні.

Кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.

Тим часом авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Було знищено п'ять ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 - типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 6.00 27 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Завдали авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Завдали авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині; на Бахмутському противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області; на Авдіївському росіяни вели наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдали авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області;

росіяни вели наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдали авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупнатів у районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупнатів у районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області; на Шахтарському загарбники завдали авіаударів у районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка;

загарбники завдали авіаударів у районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області.

Увечері того ж дня українська розвідка повідомила, що вороги планують зробити імітацію удару по об'єктах Запорізької АЕС, аби звинуватити в обстрілах Україну і таким чином стримати наступ Сил оборони.