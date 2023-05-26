Сьогодні, 26 травня, російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок авіаудару у Нью-Йорку були пошкоджені три багатоповерхівки, ясла, амбулаторія, кінозал і спортзал.

“Це - черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині”, – наголосив Павло Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, цієї доби Росія завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині із застосуванням десятка крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (були знищені українськими захисниками).