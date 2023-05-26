У Чернігівській міськраді слідчі проводять обшуки, щоб знайти документи про звільнення мера Атрошенка

"Я вважаю, що відбувається тиск на місцеве самоврядування, а дії силовиків координуються з Печерських пагорбів", - заявив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

Слідчі провели 26 травня обшуки в кабінеті виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломако з метою знайти будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого від посади очільника міста Владислава Атрошенка, повідомляє рух Чесно.

Обшук почався близько 12-ої. Станом на 18:30 правоохоронці все ще шукали документи. Також вони допитали декілька десятків працівників і провели обшуки у відділі кадрів та перевірили інформації на комп’ютерах співробітників апарату. З депутатами ще розмов не проводили.

"Кілька годин слідчі шукали у мене документи про звільнення обраного громадою міського голови, якого відсторонили ще на початку року абсурдним рішенням судів. Цього виявилося замало. Наступного дня після судового рішення я підписав розпорядження про відсторонення Атрошенка на рік, а 9 лютого ще й міська рада продублювала його для більшої впевненості. Наразі є вимога від силовиків прийняття рішення щодо повного звільнення із займаної посади. Я вважаю, що відбувається тиск на місцеве самоврядування, а дії силовиків координуються з Печерських пагорбів", - наголосив Ломако.

Секретар Чернігівської міськради повідомив, що кримінальну справу, в межах якої проходять обшуки, порушили за статтею 382 Кримінального кодексу - невиконання судового рішення.

Рух Чесно зауважив, що Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень міського голови, одна з яких — набрання законної сили рішення суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення.

До того ж, закон передбачає і механізм звільнення голови - тут не потрібне окреме рішення ради, бо очільник міста вважається звільненим наступного дня після того, як виконком ради отримав рішення суду.

Нагадаємо, торік у грудні суд на рік відсторонив від посади міського голову Чернігова Владислава Атрошенка - за те, що той дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Крім цього, суд оштрафував Атрошенка на 6,8 тис. грн.

Комітет виборців заявив, що мера Чернігова відсторонили від посади незаконно і що були грубі порушення закону під час винесення рішення.

Атрошенко заявив, що подасть апеляцію на відсторонення його від посади. Цьогоріч у лютому Львівський апеляційний суд виніс рішення у цій справі - він задовольнив апеляційну скаргу частково: скасував накладання штрафу у розмірі 3400 грн, проте заборона обіймати посаду міського голови лишилася чинною