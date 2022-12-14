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Атрошенко подасть апеляцію на відсторонення його від посади мера

Кличко вважає, що ситуація з мером Чернігова виглядає як вибіркове правосуддя.

Атрошенко подасть апеляцію на відсторонення його від посади мера
Владислав Атрошенко з Віталієм Кличком та Олександром Ломако під час з'їзду партії ‘УДАР’, 5 лютого 2022.
Фото: facebook/Владислав Атрошенко

Відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністрітичне порушення – прецедент і виглядає як політичне протиборство. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

«Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення – це прецедент! Вперше в історії незалежної України», - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Владислав Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста та відбудову Чернігова. 

«Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування – основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона – європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала», - зазначив мер Києва.

Кличко також зазначив, що у нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств.

У свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що подає апеляцію.

«Сьогодні чернігівців хочуть позбавити права вибору. Я борюсь не за себе, я борюсь за Чернігів і чернігівців. І подаю апеляцію на рішення суду щодо відсторонення від виконання обов’язків мера Чернігова. Звертаюся до колег, лідерів громад. Якщо ми заплющимо очі на це свавілля сьогодні, завтра така доля чекатиме на будь-якого мера чи голову ОТГ», – зазначив Атрошенко.

Як повідомлялося, Яворівський районний суд Львівської області постановив визнати мера Чернігова винним у адміністративному правопорушенні за ст. 172–7 КУпАП (ч. 1 та 2). Окрім штрафу суд постановив  позбавити Атрошенка на рік права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

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