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Обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів, - Зеленський

Лише на Чернігівщині лише в межах плану швидкої відбудови треба відновити 8896 обʼєктів. 

Обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів, - Зеленський
Фото: ОПУ

Обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів в 11 областях і більш ніж 12 млрд євро.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників форуму зі стійкості та відбудови України в Парижі.

За його Словами, лише на Чернігівщині лише в межах плану швидкої відбудови треба відновити 8896 обʼєктів. 

"Це понад 1 тисяча багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані обстрілами. Більш як 7 тисяч приватних будинків. А ще – лікарні, школи, комунікації, ще транспорт, підприємства. І це лише в одному регіоні!", - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що шефство над Чернігівщиною взяла Франція, і закликав присутніх на форумі приєднуватися до відновлення України.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня росіяни обстріляли Чернігівщину зі САУ. Під удар потрапила територія Семенівської громади, що в Новгород-Сіверському районі.

Нещодавно в області відновили за державні кошти вісім об’єктів електропостачання.

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