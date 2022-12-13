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​Кулеба: Росія має залишити всі території України станом на 2013 рік

Голова МЗС наголосив, що територіальна цілісність нашої країни не обговорюється.

​Кулеба: Росія має залишити всі території України станом на 2013 рік
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході росії зі всієї території України станом на 2013 рік.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних ЗМІ, передає "Укрінформ".

"Територіальна цілісність України не обговорюється. Будь-яке рішення чи дипломатичне завершення базуватиметься на тому, що росія залишає всі території України станом на 2013 рік", - сказав Кулеба.

Офіційний Київ вже неодноразово заявляв, що в нинішніх умовах переговори з Кремлем дорівнюють капітуляції. Тим часом Росія стрімко втрачає позиції на полі бою та намагається "заморозити", говорячи про так званий "мирний діалог".

При цьому Москва продовжує чинить воєнні злочини в Украні, свідомо руйнуючи критичну цивільну інфраструктуру для примушення української сторони до переговорів.

Нагадаємо, американські військові та розвідка розходяться в оцінках щодо того, чи може українська армія продовжити контрнаступ в зимових умовах. Аналітики "Інституту вивчення війни" наголошують, що попри розмови про переговори, Росія готується до наступу.

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