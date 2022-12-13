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"Тебе, тварюко, треба розстріляти". Подружжя з Херсонщини розповіло про російські допити

Окупанти катували літнє подружжя в ямі у школі.

"Тебе, тварюко, треба розстріляти". Подружжя з Херсонщини розповіло про російські допити
Фото: Скрін з відео

Село Любимівка на Херсонщині перебувало під російською окупацією майже 7 місяців. Протягом цього часу солдати допитували та катували місцевих жителів.

На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», літнє подружжя з Любимівки. Іван Іванович та Марина Петрівна опинились в російському полоні в рідному селі.

Як розповіла жінка, її та чоловіка затримали — буцімто вони мали інформацію про російський авіаналіт. Їх обох привезли в місцеву школу, поставили навколішки та загнали в яму під підлогу. Чоловіка били. А от жінку ні, тільки морально тиснули.

Пробувши під підлогою близько 4 годин, жінка почала жалітись на те, що їй не вистачає повітря. 

«Думала, ще пів години — і я помру», — зізнається вона. 

«Я почала втрачати свідомість». Окупанти дістали її з ями та стали приводити до тями. Один з них заговорив до неї українською і зізнався в тому, що він — сумчанин. 

Подружжя розповіло, що окупанти були налаштовані до них по-різному: були такі, що захищали пенсіонерів, а інший — звинувачував: «Тебе, тварюко, треба розстріляти. Через таких, як ти, гинуть наші люди». 

Нагадаємо, що було затримано мешканця Херсонщини, який під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ та мав створити структуру, подібну до російської ФСБ.

6 грудня прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. В ній окупанти незаконно утримували громадян.

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