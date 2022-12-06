Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. В ній окупанти незаконно утримували громадян.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних із проукраїнською позицією", – йдеться у повідомленні.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, поліція викрила подружжя з Херсона, яке задля збагачення здавало ветеранів АТО. Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та можливості безкарно займатись мародерством.