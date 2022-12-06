Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. В ній окупанти незаконно утримували громадян.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Фото: Офіс Генерального прокурора

"За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних із проукраїнською позицією", – йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, поліція викрила подружжя з Херсона, яке задля збагачення здавало ветеранів АТО. Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та можливості безкарно займатись мародерством.