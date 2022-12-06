Зображення президента України і головнокомандувача з’явилися на сайтах військового заводу імені Калініна та “Росводоканалу”.

Кібервійська ЗСУ в оригінальний спосіб привітали колег зі святом Збройних сил України: на низці російських сайтів було розміщено привітання від Володимира Зеленського та Валерія Залужного.

Так, на сайтах військового Заводу імені Калініна, кількох сайтах “Росводоканалу” з’явилося зображення президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі палаючого Кремля.

На сайті “Донецької залізниці” так званої "ДНР" президент та головнокомандувач з’явилися на тлі напису “Вітаємо Збройні сили України зі святом. До зустрічі!”.

Нагадаємо, українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили "вітальний" ролик – побажали "Вічну пам'ять ВПС РФ".