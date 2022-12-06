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СБУ ідентифікувала чергового російського офіцера, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі Київщини

Під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив беззбройного 70-річного місцевого жителя, вдарив його в обличчя прикладом автомата та здійснив кілька пострілів.

СБУ ідентифікувала чергового російського офіцера, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі Київщини
Фото: СБУ

У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення Київщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.

Під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного 70-річного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата та здійснив постріли у тулуб чоловіка.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, днями було заочно засуджено до 12 років за ґратами двох військових РФ, які в Бучанському районі Київщини катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували застосуванням зброї.

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