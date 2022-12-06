Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times

Вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. Про це пише New York Times із посиланням на анонімного українського високопосадовця та російське міністерство оборони.

За даними журналістів, щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази.

"Безпілотники були запущені з української території, принаймні одного з ударів було завдано за допомогою спеціальних сил поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль, сказав посадовець на умовах анонімності для передачі конфіденційної інформації", – зазначили журналісти.

Вони вважають, що удари засвідчили нову готовність Києва вести бій на базах у серці Росії, підвищивши ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на таких великих дистанціях. Невдовзі після атак на бази Росія направила шквал ракет на українські міста.

Росія стверджує, що атаки було завдано двома БпЛА радянського виробництва, і що її ППО їх нібито знищила. При цьому вона заявила про смерть трьох військових і поранення ще чотирьох (Рязань) та "незначне пошкодження" двох літаків (Енгельс).

Нагадаємо, учора вранці на авіабазі Енегельс у Саратівській області та аеродромі біля Рязані пролунали вибухи. На Енегельсі, розташованому в 700 кілометрах від України, пошкоджено два бомбардувальники. На аеродромі біля Рязані ввід вибухи загинули три російські військові, четверо отримали поранення. Супутникові знімки свідчать про влучання біля одного з літаків.

На думку британського міністерства оборони, Росія може розцінити ці вибухи як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх обʼєктів за час повномасштабного вторгнення до України.