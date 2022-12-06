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До будинків мешканців Одеси відновили подачу води після вчорашнього ракетного обстрілу

Без водопостачання лишилися декілька районів. 

До будинків мешканців Одеси відновили подачу води після вчорашнього ракетного обстрілу
Фото: Олександр Сєнкевич

До будинків одеситів відновили подачу води. Залишаються без водопостачання декілька районів.

Це райони Застави, Слободки, Тираспольського та Дальницького шосе, повідомили в Телеграм Одеської міської ради.

"Сюди буде організовано підвезення води спеціалізованими машинами. Графік та локації чекаємо від комунальних служб міста", – йдеться у повідомленні.

Всі 11 районних котелень перезапущені, працюють та подають тепло в будинки одеситів. Співробітники житлово-комунальних сервісів та управляючих компаній проводять роботи з розповітрювання системи.

Зі 146 малих котелень працюють 12. Всі інші залишаються поки що без електропостачання.

Учора внаслідок чергової, уже восьмої масованої ракетної атаки росіян на інфраструктуру, в Одесі знеструмилися всі насосні станції та резервні лінії, тож водопостачання було припинено повністю. Також було зупинено роботу котелень. 

Електротранспорт Одеси припинив курсування, станом на 9 ранку ранку 6 грудня його не відновили. 

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