Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування

Країна надасть протимінні костюми та дистанційно керовані системи розмінування для чищення сільськогосподарських угідь.

Канада надасть 15 мільйонів канадських доларів (11,04 мільйона доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.

Про це пише Reuters.

Допомога, зокрема, допоможе у фінансуванні виявлення та знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися.

"Згідно з оцінками української влади, міни виявлені на 30% території країни", – сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі під час виступу у Карлтонському університеті в Оттаві.

Канада надасть протимінні костюми для захисту українських саперів, а також профінансує сучасні дистанційно керовані системи розмінування для чищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.

У серпні Державний департамент США схвалив допомогу на суму 89 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування боєприпасів, що не розірвалися протягом року.

“Американці порівняли виклик Україні зі спробами знешкодити боєприпаси у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 70-х років у Південно-Східній Азії”, – зазначає видання.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій, у результаті загинуло двоє чоловіків.