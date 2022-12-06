Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування

Канада надасть 15 мільйонів канадських доларів (11,04 мільйона доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.
Про це пише Reuters.
Допомога, зокрема, допоможе у фінансуванні виявлення та знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися.
"Згідно з оцінками української влади, міни виявлені на 30% території країни", – сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі під час виступу у Карлтонському університеті в Оттаві.
Канада надасть протимінні костюми для захисту українських саперів, а також профінансує сучасні дистанційно керовані системи розмінування для чищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.
“Американці порівняли виклик Україні зі спробами знешкодити боєприпаси у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 70-х років у Південно-Східній Азії”, – зазначає видання.
Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій, у результаті загинуло двоє чоловіків.