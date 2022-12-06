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Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування

Країна надасть протимінні костюми та дистанційно керовані системи розмінування для чищення сільськогосподарських угідь.

Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування
Мелані Джолі
Фото: EPA/UPG

Канада надасть 15 мільйонів канадських доларів (11,04 мільйона доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.

Про це пише Reuters.

Допомога, зокрема, допоможе у фінансуванні виявлення та знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися.

"Згідно з оцінками української влади, міни виявлені на 30% території країни", – сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі під час виступу у Карлтонському університеті в Оттаві.

Канада надасть протимінні костюми для захисту українських саперів, а також профінансує сучасні дистанційно керовані системи розмінування для чищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.

У серпні Державний департамент США схвалив допомогу на суму 89 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування боєприпасів, що не розірвалися протягом року. 

“Американці порівняли виклик Україні зі спробами знешкодити боєприпаси у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 70-х років у Південно-Східній Азії”, – зазначає видання.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій, у результаті загинуло двоє чоловіків.

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