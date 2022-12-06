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Ухилянтам від мобілізації у Росії відмовлятимуть у державних послугах

Роботодавців змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників. 

Ухилянтам від мобілізації у Росії відмовлятимуть у державних послугах
Фото: з сайту оккупантів

Роботодавців на території Росії змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників. 

Про це повідомляє сайт Центру націнального спротиву.

Тим, хто ухиляється від мобілізації та відмовляється надати необхідні дані для реєстру, не будуть надавати державні послуги.

“Російська влада стежитиме за кожним кроком військовозобов’язаних, що дозволить мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації. Військовозобов’язані також не зможуть виїхати в інші держави, бо їх не випускатимуть через прикордонні пункти пропуску”, – зазначили у Центрі.

Одночасно з цим у системі передбачена окрема категорія привілейованих громадян, яких звільняють від мобілізації. До цієї категорії насамперед записуватимуть чиновників, які демонструють лояльність президенту РФ Володимиру Путіну. 

Планується, що це спрацює, як ще один запобіжник проти центробіжних рухів у РФ.

Нагадаємо, для того, аби контролювати переміщення військовозобов’язаних створюється єдина електронна база військовозобов’язаних громадян РФ. Для цього в РФ оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

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