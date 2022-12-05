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В РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, – ГУР

Після закінчення її розробки систему об’єднають з іншими базами даних для тотального контролю призовників.

В РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, – ГУР

З метою створення єдиної електронної бази даних російських військовозобов’язаних, в РФ оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів", – йдеться у повідомленні воєнної розвідки.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації.

Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.

Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.

Раніше повідомлялось, що у Росії через мобілізацію почалася нестача робочої сили. На танковий завод за відсутності фахівців почали наймати засуджених.

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