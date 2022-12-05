Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

У Києві перед судом постане серійний крадій, який поцупив камер відеоспостереження на понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці довели причетність чоловіка до 11 епізодів крадіжок у Дніпровському районі столиці. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Так, у жовтні до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від представника поштового перевізника про те, що невідомі особи викрали камеру відеонагляду з фасаду будівлі на вулиці Червоноткацькій. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошуки зловмисників.

Оперативні встановили, що до крадіжки причетний місцевий мешканець, 1979 року народження, який майже 18 років свого життя провів за ґратами за скоєння майнових злочинів. Правоохоронці з’ясували, що порушник за допомогою інструментів демонтував пристрій з стіни приміщення та втік.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Під час обшуку в його оселі поліцейські виявили викрадену відеокамеру, яку він не встиг перепродати.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу. Слідчі повідомили чоловікові про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Наразі поліцейські довели причетність затриманого до скоєння ще 10 аналогічних злочинів на території Дніпровського району. Загалом від початку року він викрав 12 камер відеоспостереження з фасадів різних банківських установ, магазинів та багатоповерхівки. Пристрої він у подальшому продавав на ринку.

Нагадаємо, в жовтні в Києві затримали чоловіка, який вкрав камери відеоспостереження з парку "Наталка". Під час обшуку в нього знайшли 20 камер, понад 30 набоїв до автомата Калашникова, сервер та інші комплектуючі до нього, а також інструменти, за допомогою яких зловмисник демонтував пристрої